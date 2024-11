Karate: 7 volte sul podio la Funakoshi Karate 1976 al trofeo Lombardia

Secondo appuntamento della stagione per la FUNAKOSHI KARATE 1976, impegnata nella 1° tappa dell’Interregionale “15° TROFEO LOMBARDIA”, a Gerenzano.

Dopo l’impegno nell’Open del Monferrato, il Club candelese è stato impegnato in questa gara con 10 atleti nelle classi, Ragazzi, Esordienti, Juniores e Seniores con ottime prestazioni e conquistando 7 medaglie.

I ragazzi allenati dal Maestro Damiano Rovatti si sono così piazzati: -nella classe Esordienti 2° posto di MARTINA CILIESA nei 45 kg. che si è trovata a disputare la finale opposta alla Campionessa Italiana della categoria e offrendo un’ottima prova in bilico fino all’ultimo secondo.

Al 3° posto GRETA BAGATIN nei 35 kg. e GIOELE LUDOVICO ACQUADRO nei 63 kg. - nella classe Juniores al 1° posto FRANCESCO SALUSSOLIA nei 76 kg. che vince 8-0 con una performance dai contenuti tecnici elevati; 3° posto nei 61 kg. per STEFANO SASSO. - nei Seniores terzo posto per LUCA RIELLO nei 60 kg - in classe Ragazzi è 3a AURORA PAVANETTO nei +47 kg.