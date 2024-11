Caldarroste a Favaro: domenica 10 novembre la merenda per tutti.

Asilo di Favaro accoglie l’autunno e lo celebra fra il foliage e i sapori d’autunno. Domenica 10 novembre bimbi e maestre vi invitano a partecipare per un pomeriggio tutti insieme, per godere di molte caldarroste e una merenda in compagnia.

L’evento giornata si svolgerà presso il cortile della Parrocchia di Favaro – Biella, a partire dalle ore 15.30 e durante la giornata sarà possibile visitare l’Asilo e avere un colloqui con le maestre Giulia e Rosy.

“Venite a trovarci, vi aspettiamo numerosi!”