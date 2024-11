Dolcetto o scherzetto? A Borriana Halloween è un successo: 140 i bambini coinvolti FOTO e VIDEO

Anche quest’anno la serata di Halloween ha terrorizzato le vie di Borriana, regalando grande divertimento a circa 140 bambini che hanno popolato le vie del paese, per la serata stregata.

Un evento che coinvolge la comunità da 13 anni e che intende replicare il successo della serata di ieri, venerdì 31 ottobre: “Una ricetta magica che porta grande divertimento alle famiglie del paese e non solo - dichiara l’amministrazione – Ringraziamo tutti partecipanti, le famiglie e i volontari per aver contribuito a rendere speciale la nostra festa”.

Costumi e addobbi mostruosi, luci e fantasmi per animare la serata, ma non sono mancati dolciumi e caramelle, per la gioia di grandi e piccini.

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere speciale questo Halloween. L'appuntamento è per il prossimo anno, con la promessa di altre emozioni e tanto divertimento!”