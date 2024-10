Sfida ai vertici per Biella Rugby, l'avversario è Torino

Domenica 3 novembre alle 14.30 abbiamo un appuntamento: tutti alla Cittadella del Rugby di Biella a sostenere la squadra senior impegnata nel derby piemontese.

Biella Rugby in occasione della quarta giornata di campionato, ospiterà i ‘nemici amici’ di Cus Torino e, come negli anni è accaduto, all’incontro tra le due compagini, lo spettacolo è assicurato. Biella e Cus Torino occupano entrambe la parte alta della classifica: due partite vinte e una persa per parte, la differenza tra il secondo ed il terzo posto è tutta racchiusa in un solo punto di bonus conquistato al primo turno dai gialloverdi. Per Cus, tre partite concluse sotto break.

L’head coach Alberto Benettin: “Veniamo da una bella partita contro Capitolina, quindi il clima in squadra è molto positivo e frizzante. Approcciamo al prossimo impegno con confidenza, consapevoli di affrontare una bella squadra, abile in entrambe i reparti, che negli anni è sempre riuscita a metterci in difficoltà. Ci concentreremo molto su di noi e sul nostro gioco, cercando di fare una bella partita e portare a casa il risultato, consapevoli che sarà molto difficile”. Kick off alle ore 14.30.

Serie A girone 1. IV giornata – 03.11.24. Rugby Milano - Unione Rugby Capitolina; Cavalieri Prato Sesto – Petrarca; Avezzano - Rugby Paese; Rugby Parabiago – Rugby Verona; Biella Rugby – Cus Torino