Ladri in azione a Cerrione, nel mirino il cimitero di Magnonevolo

Ladri in azione nel cimitero di Magnonevolo. È successo nei giorni scorsi: stando alle ricostruzioni di rito, sembra che siano stati rubati alcuni accessori in rame e plastica poste sulle tombe. A segnalare l'accaduto alcuni abitanti della frazione di Cerrione.

Sulla vicenda si è espressa la minoranza rappresentata dai consiglieri comunali Elvio Biollino, Paolo Seitone e Miguel Rodriguez: “A seguito di sopralluogo, si è verificato che il cancello del cimitero stesso rimane aperto tutta la notte da diverso tempo perché pare che il meccanismo che ne regola la chiusura sia rotto. Chiediamo al sindaco un intervento urgente al fine di ripristinare l'operatività del cancello, la posa urgente di un sistema di videosorveglianza per porre fine a questi incresciosi episodi e la sistemazione delle tombe delle salme esumate recentemente”.

Alle interrogazioni sollevate, è giunta la risposta del primo cittadino Davide Chiarletti: “Per il primo punto, l'amministrazione ringrazia chi ha segnalato che il cancello aveva dei problemi. Nel più breve tempo possibile verrà adottata una soluzione. Spiace solo che non sia stato segnalato prima. Sull'idea delle telecamere, è una proposta che verrà valutata in base anche alle priorità del Comune. Sull'ultima questione, è già in programma un intervento che avrà luogo nei prossimi giorni”.