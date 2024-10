Attacco informatico alla Centrale Operativa e all'Ufficio ZTL del Comune di Biella

Con la presente il Comune di Biella desidera fornirVi alcune informazioni in merito ad un evento informatico occorso il giorno 17 ottobre u.s., per garantire trasparenza e correttezza ai propri Cittadini. Nella mattina del 17.10.2024, abbiamo avuto contezza di un attacco informatico che ha compromesso una casella di posta elettronica afferente alla Centrale Operativa e all'Ufficio ZTL del Comune.

Come tutti Voi sapete, in questi ultimi mesi il fenomeno degli attacchi hacker ha subito un vertiginoso aumento, complici anche le tensioni geopolitiche internazionali. Abbiamo certezza che l’attacco sia circoscritto alla sola casella di posta elettronica oggetto di attacco e non si sia esteso ai sistemi informativi dell'Ente. Vi chiediamo in ogni caso di porre particolare attenzione ad eventuali comunicazioni fraudolente doveste ricevere e contenenti link, richieste di aggiornamento credenziali, invio di documenti, anche verificando la comunicazione con il mittente.

Certi del Vostro sostegno, il Comune di Biella rimane a diposizione per ogni necessità di chiarimento in merito al seguente indirizzo privacy@comune.biella.it