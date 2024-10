A Pollone, contributi comunali per l'abbattimento delle rette di frequenza degli asili

Attraverso una delibera di giunta il Comune di Pollone ha disposto aiuti per l’abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido e micro nido, riservati alle famiglie residenti.

Possono presentare richiesta le famiglie con bambini/e tra 0 e 3 anni che frequentano gli asili nido e micro-nidi pubblici o privati ed in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel comune di Pollone;

- frequenza in asili nido o micro-nidi pubblici o privati. Non si tiene conto del costo per il servizio mensa e altri costi accessori (es. pannolini, accoglienza anticipata, ecc...);

Il contributo eventualmente assegnato dovrà essere INTERAMENTE destinato all'abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido e micro nido a valere per l’anno solare 2024 (gennaio / dicembre 2024).

Per partecipare basta presentare al Comune di Pollone (direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure all’indirizzo mail: urp@comune.pollone.bi.it oppure a mezzo pec pollone@pec.ptbiellese.it) la domanda completa di tutti gli elementi richiesti, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2024. (il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Segreteria e sul sito del Comune www.comune.pollone.bi.it).

Non saranno in nessun modo imputabili responsabilità al Comune circa la mancata ricezione delle domande entro il termine indicato.

Il contributo verrà ripartito fra tutti gli aventi diritto e verrà erogato fino a concorrenza della retta pagata da ciascun istante, in parti uguali in base al numero delle domande presentate.

L’erogazione del contributo assegnato verrà effettuata, previa presentazione di attestazione di frequenza e delle fatture rilasciate dal gestore del servizio di asilo nido.