Il sondaggio di newsbiella.it: Come vedete il ruolo dell'essere umano in un mondo sempre più caratterizzato dall'Intelligenza Artificiale?

Come vedete il ruolo dell'essere umano in un mondo sempre più caratterizzato dall'Intelligenza Artificiale? La parola a voi lettori

Gli umani manterranno un ruolo importante ma dovranno adattarsi, alcuni lavori spariranno ma ne nasceranno di nuovi legati alla gestione dell'IA e in ambiti dove le qualità umane restano insostituibili.

C- Marginale e a rischio

L'IA diventerà totalmente autonoma e superiore in ogni campo, rendendo gli esseri umani sostanzialmente irrilevanti e dipendenti dalla tecnologia per la loro sopravvivenza.

Chi è Stefano Facchin

Dopo oltre 20 anni di esperienza nel settore bancario e nella gestione di prodotti digitali, si è specializzato nell’ambito dell'Intelligenza Artificiale Generativa sia per fini divulgativi che per supportare le aziende nella trasformazione digitale. Ha competenze consolidate relativamente all’Intelligenza Artificiale, nella digital economy, nell'e-commerce e nei sistemi di pagamento, oltre a una forte passione per la divulgazione tech e il product management. Ha frequentato dei master specifici di Talent Garden e Data Masters.

Pubblica su LinkedIn articoli e studi su IA e innovazione, e si dedica a condividere le sue conoscenze per aiutare le persone e le aziende a navigare il futuro tecnologico. La sua missione? combinare tecnologia e valore umano per una crescita sostenibile.

Nel tempo libero Stefano è appassionato di fantascienza, fantasy, ed è un amante degli animali. Stefano crede fermamente che la curiosità sia alla base di ogni grande scoperta.