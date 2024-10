Claudio Canessa alla Maratona di New York, la correrà a piedi scalzi

Manca poco all'impresa di Claudio Canessa ed alcune aziende biellesi hanno deciso di supportarlo. Tra queste la Torrefazione Bugella di Biella. Al suo titolare, Terenzio Faccio, abbiamo posto delle domande per capire cosa ispira e come il caffè può aiutare un atleta del suo calibro: "Frequento la palestra di Claudio da circa due anni e in lui ha trovato una persona fantastica e, con un po' di invidia, un fisico atletico, pronto a qualsiasi gara ma soprattutto un istruttore preparato e competente."

La torrefazione Bugella è attenta alla qualità del suo caffè e a domanda precisa di quali siano i vantaggi nel berlo, la risposta è chiara e diretta: "La caffeina, uno stimolante, la cui assunzione, prima o durante l'esercizio, può aiutare a migliorare alcune funzioni cognitive come l'umore e i tempi di reazione fondamentali per avere una buona performance. Il numero ideale di caffè da bere prima di allenarsi varia: l'ottimo sarebbe sulle 4 tazzine in modo da permettere all'atleta di mantenere l'attenzione e raggiungere i propri obiettivi".

Dal punto di vista atletico, Canessa ha avuto il supporto dell'Azimut. Moreno Brustia ci spiega il test che ha eseguito sullo stesso Canessa: “Si chiama run analysis ed è un esame specifico che consiste nell'acquisire e analizzare i parametri più importanti della corsa: la cadenza, il tempo di appoggio del piede, la lunghezza del passo e il carico sugli arti. I dati sono registrati da un sistema, l'Optogait, che si trova collegato a un tapirulan, con due barre a led e due telecamere ad alta definizione".

Durante la corsa sul tappeto, i dati sono registrati da un software avanzato e poi salvati in un database per le analisi dei risultati. Il test non ha mostrato discrepanza tra i due arti quindi non sono state fornite correzioni. Per i rischi nel correre a piedi nudi Canessa dovrà prestare particolare attenzione al manto stradale perché potrebbe causare problemi al tendine d'Achille e al carico sul polpaccio. Ma per contro tanti sono invece i vantaggi e i benefici riconducibili alla corsa a piedi scalzi, tematica salutistica e di grande interesse che NewsBiella.it ha già trattato in precedenti articoli.

Augurando di divertirsi nel correre per le strade della Grande Mela, Moreno aggiunge che avrà l'incognita del manto stradale ma la sua passione e il suo desiderio di toccare scoperto il terreno lo aiuteranno nel portare a termine l'impresa. In ogni caso, entrambi saranno in contatto digitalmente per riscontri pre e post gara.

Per un atleta è molto importante rimanere idratati e Biella ha l'acqua più leggera del mondo. Lauretana è sempre vicina agli atleti e allo sport; per questo ha deciso di stare al fianco di Claudio Canessa. Il dottor Giovanni Vietti presenta i suoi migliori auguri: “Sosteniamo con Lauretana un atleta come Claudio e rivolgiamo a lui, i migliori auguri per aver deciso, per i 60 anni, di cimentarsi in un'impresa speciale come la Maratona di New York. Auspichiamo all'atleta il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”. "Siamo lieti di sostenere Claudio Canessa alla maratona di New York, un atleta che rappresenta l'innovazione e l'avanguardia nella salute. Il suo impegno è un esempio di come lo sport possa ispirare e promuovere il benessere," ha dichiarato Annalisa Zanni, manager della Fondazione FILA Museum.

Sicuramente sarà un momento pieno di soddisfazioni per questo atleta biellese, dotato di una grande passione e pronto a realizzare il suo grandissimo sogno che si avvererà sulle strade di New York.