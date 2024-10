Questa notte torna l'ora solare, indietro le lancette, si dorme un'ora in più

Questo weekend, nella notte tra questa notte sabato 26 e domani, domenica 27 ottobre, si dovranno spostare le lancette indietro di un'ora. Tornerà l'ora solare.

Quando? Alle ore 3:00 le lancette torneranno alle 2:00, una bella notizia per molti di noi, perchè significherà dormire un'ora di sonno in più. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo.

Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante i 7 mesi di ora legale nel 2024 l’Italia ha risparmiato circa 90 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 370 milioni di kWh. Questo risparmio energetico ha avuto anche un impatto positivo sull'ambiente, con una riduzione di circa 170 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Da diversi anni si discute sulla possibilità di mantenere l'ora legale per tutto l'anno, invece di alternarla all'ora solare. Il sistema attuale, che prevede invece il cambio dell'ora tra legale e solare, è in vigore dagli anni '60. Nel 2018 c'è stato un piccolo cambiamento: il Parlamento europeo ha infatti approvato l'abolizione dell'obbligo di cambiare ora, lasciando la decisione a ogni singolo Stato membro. E per l'Italia il cambio è rimasto.