Biella, al via “Mèsenté”, la borsa internazionale del Turismo Accessibile.

Il 25 e 26 ottobre 2024 Biella si prepara ad accogliere due giornate intensive di dibattito e di confronto ad alto livello sui temi del Turismo Accessibile durante i lavori della prima Borsa del Turismo Accessibile in Italia che oltre ai più importanti esperti del settore vedrà il coinvolgimento, tra gli altri, di 20 sellers, operatori del territorio per quanto riguarda ospitalità, ristorazione, produttori, operatori incoming e 20 buyers, tour operator nazionali e internazionali specializzati in turismo accessibile, turismo lento e consapevole.

Lo spunto nasce dal progetto “Mèsenté”, traduzione in piemontese di “il mio sentiero”, realizzato grazie alla cooperazione tra GAL che promuove un concetto di turismo inclusivo, su misura per tutti, e che nel periodo 2022-2024 ha puntato a rafforzare la capacità attrattiva delle filiere turistiche for All che si stanno consolidando sui territori dei GAL Valli di Lanzo,

Ceronda e Casternone, GAL Montagne Biellesi e GAL Valli del Canavese.

L’obiettivo principale è quello di creare un brand che identifichi tutte quelle realtà in grado di proporre un prodotto turistico di alta qualità, capace di coniugare le ragioni dell’impresa turistica con l’attenzione alle esigenze di una domanda di ospitalità

che richiede attenzione, dialogo e conoscenze tecniche.

Partner strategico e fondamentale del progetto è la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS, con il suo settore Turismo per Tutti, e IsITT Istituto Italiano Turismo per Tutti che dal 2007 sono impegnati su diversi fronti nel miglioramento dell’accessibilità turistica piemontese e nella promozione del Piemonte come destinazione «for All» sotto il brand Turismabile.

Turismabile è stato uno dei primi progetti in Italia a considerare il turismo accessibile in una nuova accezione: non più un albergo privo di barriere architettoniche, ma un intero territorio che consideri la buona fruibilità delle risorse come elemento fondante e imprescindibile della qualità della propria offerta.

Il Turismo Accessibile è un modo di concepire il viaggio sempre più diffuso e apprezzato sia dai viaggiatori che dall’industria turistica, oggi più consapevoli dei vantaggi che esso porta con sé.

Turismo per Tutti significa inclusività, accogliendo segmenti di mercato che vanno dalla popolazione più anziana alle persone con disabilità, dalle famiglie con bambini piccoli alle persone con problemi di salute temporanei o cronici, nonché alle persone con intolleranze alimentari.

Realizzare una Borsa Internazionale sul Turismo Accessibile serve quindi a creare un’opportunità di incontro B2B tra gli operatori del settore e tutte le persone e le associazioni interessate ad approfondire questa tematica affinché possano condividere esperienze, buone pratiche e prospettive future.



IL PROGRAMMA

25 OTTOBRE

CONVEGNO MÈSENTÉ

presso la Città degli Studi di Biella – C.so Giuseppe Pella 2/B

10:30 Accredito Partecipanti

11:00 – 13:00 Turismo Accessibile nel 2024: un’opportunità?

Intervengono:

● Paola Casagrande, Direttrice Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport

● Emiliano Deferrari, Rappresentante Enat

● Giovanni Ferrero, Segretario IsITT e direttore CPD

● Simona Borsa, Responsabile del progetto “Langhe For All” Consorzio Turistico Langhe Experience

● Eugenio Rosano, Direttore Relais Santo Stefano e Vicepresidente e consigliere ATL Terre Alto Piemonte

● Michele Colombo, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

● Francesca Carmagnola, Direttrice ITS Turismo e Attività Culturali Piemonte

● Luca Pozzato, Direttore GAL Montagne Biellesi

● Mario Poma, Direttore GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

● Giorgio Magrini, Direttore GAL Valli del Canavese

● Matteo Bonazza, G&A Group

● Stefania Clemente, Trentino Marketing | Visit Trentino

Modera: Doris Zaccone, viaggiatrice e conduttrice Radio Capital

13:00 – 14:00 Pranzo a buffet per tutti gli ospiti

14:00 – 18:00 4 Sessioni Tematiche

● Un viaggio alla cieca, a cura di Marco Andriano, content creator e Franco Lepore, Presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte

● Il turismo accessibile come possibilità per il miglioramento delle competenze socio relazionali nelle persone con disturbo dello spettro dell’autismo, a cura di Roberto Keller

● Turquoise Spirit: il colore dell’accessibilità in viaggio a cura di Rocco Cericola, docente di LIS ed esperto di sordità

● L’accreditamento come strumento per garantire l’affidabilità delle valutazioni di conformità per il Turismo Accessibile a cura di Elena Battellino, Rappresentate Accredia/Uni e Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino e direttore Hotel Genova

Modera: Giovanni Ferrero, Segretario ISITT e direttore CPD

Iscrizione obbligatoria sul sito: https://www.mesente.it/borsa-internazionale-del-turismo-accessibile-it/

26 OTTOBRE

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ACCESSIBILE MÈSENTÉ

presso Palazzo Gromo Losa – C.so del Piazzo 22/24

9:00 Arrivo seller per distribuzione tavoli

9:15 Arrivo Buyer

9:30 – 13:00 Workshop: l’offerta del turismo accessibile in Piemonte incontra i buyer

Coffee break

13:30 Pranzo presso Palazzo Gromo Losa

14:30 Saluti finali e chiusura dei lavori

Per partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo Accessibile è necessario iscriversi. I posti sono limitati e in ordine di adesione, per ulteriori informazioni bita@mesente.it