Ambiente, Pichetto: “Ispra eccellenza a tutela di persone ed ecosistemi”

“Anche nei consessi internazionali emerge il ruolo cruciale della ricerca scientifica e dell’efficace gestione dei dati ambientali. In questo contesto, l’Italia può contare sul contributo di ISPRA, un’autentica eccellenza in Europa. Nella quotidianità, come in situazioni emergenziali, il suo apporto è fondamentale, perché l’Istituto non si limita a tutelare gli ecosistemi, la flora e la fauna, ma opera per garantire la sicurezza di persone e infrastrutture. La ricerca di ISPRA, che si avvale di alte professionalità tecniche, fornisce basi solide per le decisioni a salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza territoriale e quindi a tutela dei nostri cittadini”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, da Washington dove è in corso la ministeriale congiunta G20 Finanze, Clima, Ambiente, Esteri e Banche centrali.