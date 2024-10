Candelo, crolla il cornicione di una casa (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Candelo per il crollo del cornicione superiore di un'abitazione. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 23 ottobre. Le macerie sono cadute sulla strada bloccando la viabilità in una via di accesso.

Sul posto, oltre alle squadre, anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Sembra che la caduta sia da attribuire alle recenti piogge. In corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della zona.