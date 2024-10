Gli alunni dell'Istituto La Marmora in visita a Palazzo Oropa

Oggi, lunedì 21 ottobre, presso la Sala Consiglio del comune di Biella il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, l'assessore all'istruzione, Livia Caldesi e l'assessore al Bilancio, Amedeo Paraggio, hanno ricevuto gli alunni della V classe della scuola primaria dell'istituto La Marmora accompagnati dalla maestra Claudia Sella.

E' stato un momento molto toccante per l'atmosfera che si è creata nella sala consiglio, per l’attenzione dimostrata dagli alunni, per le domande fatte ed anche per le risposte di sindaco e assessori, tanto da trasformare l'incontro in una vera e propria lezione di educazione civica, arricchente per tutti i partecipanti.