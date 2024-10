Cavaglià si prepara per il Natale, in arrivo disegni bambini e cassette letterine nelle vetrine dei negozi

Lodevole iniziativa nel comune di Cavaglià dove saranno esposti i disegni natalizi dei bambini sulle vetrine dei negozi.

Ne dà notizia l'amministrazione sui propri canali ufficiali: “Nei negozi potranno essere installate anche piccole cassette adibite a raccogliere le letterine per Babbo Natale. Inoltre, nell’incontro con i negozianti, è emersa la possibilità, se vi sarà congrua adesione. di predisporre un carnet di buoni sconto, di cui omaggiare gli avventori. Per chi fosse interessato occorre aderire entro il 23 ottobre dando comunicazione all'ufficio URP o per email: urp.cavaglia@ptb.provincia.biella.it. Le iniziative si rivolgono a negozi, bar, ristoranti e alle attività artigianali e commerciali in genere nel territorio".

Per meglio definire il programma e valutare integrazioni con eventuali proposte, è convocato un incontro il prossimo 23 ottobre, alle 20.30, presso la sala del consiglio comunale.