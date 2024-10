Biella, Palazzo La Marmora: I fondi del PNRR per il giardino storico

Sabato 26 ottobre ore 9.30

Palazzo La Marmora, Sala del camino, Corso del Piazzo 19

Introduce la prof.ssa Alberta Campitelli

Intervengono quattro dimore storiche assegnatarie del contributo PNNR:

Castello di Miradolo (Fondazione Cosso, Pinerolo – TO)

Casa Lajolo (Fondazione Casa Lajolo, Piossasco – TO)

Castello Roero di Monticello (Monticello d’Alba – CN)

Palazzo La Marmora (Biella – BI)

Per molto tempo i giardini di palazzi antichi e dimore storiche sono stati considerati semplici “cornici” del monumento architettonico a cui appartengono, ma dal 1981 tutto cambiò: infatti in quell’anno furono pubblicate due carte dei Giardini, stese da consessi europei di esperti, due testi che come un vero e proprio manifesto sancirono per sempre la identità ed il valore dei giardini in sé.

Il finanziamento PNRR - Missione 1, Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici, promosso nel 2022 dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea, ha contribuito a rilanciare l'attenzione sui giardini storici riconoscendoli come siti non solo di straordinario valore artistico, ma anche come importanti tasselli per far emergere l'identità dei luoghi e la qualità del paesaggio, svolgendo contemporaneamente un ruolo concreto nel rafforzamento dei valori ambientali così indispensabili per il benessere psico-fisico delle persone e delle comunità.

Il 4 luglio scorso ha avuto luogo la partecipata conferenza stampa di presentazione del progetto relativo al giardino di Palazzo La Marmora, organizzata da Francesco e Silvia Alberti La Marmora, assegnatari del contributo per il giardino di Palazzo La Marmora, occasione nella quale la qualificata squadra di professionisti che seguono il progetto ne illustrarono i diversi aspetti.

L’incontro di sabato 26 offre l’occasione di ascoltare le testimonianze dei proprietari e dei professionisti di quattro giardini storici piemontesi: Castello di Miradolo (Fondazione Cosso, Pinerolo – TO), Casa Lajolo (Fondazione Casa Lajolo, Piossasco – TO), Castello Roero di Monticello (Monticello d’Alba – CN) Palazzo La Marmora (Biella – BI).

I lavori saranno aperti dalla relazione della prof.ssa Alberta Campitelli – eminente figura nel campo - che ha presieduto nella primavera del 2022 la commissione che ha valutato i progetti presentati.

La regione Piemonte ha registrato il massimo numero di assegnatari, tra cui 4 persone fisiche, 5 fondazioni private e 9 istituzioni pubbliche; sabato 26 saranno presenti due Fondazioni e due privati.

È inoltre opportuno ricordare che questo finanziamento PNRR è stato l’occasione per lo Stato italiano di compiere per la prima volta un gesto di riconoscimento del prezioso compito di conservazione del patrimonio culturale svolta dai privati oltre che dalle istituzioni.

Oltre a mettere a confronto esperienze e la diversa natura dei parchi e dei giardini rappresentati, l’incontro sarà l’occasione per gettare la basi per un coordinamento nelle attività di promozione dei giardini, con l’auspicio che nasca una rete capace di aggiungere un nuovo tassello nella offerta turistica qualificata della nostra regione, in un momento in cui questo settore segna numeri in crescita e un aumento rilevante di flussi dall’estero.