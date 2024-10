A Occhieppo Superiore la pulizia dell’alveo del torrente Romioglio

È in corso in questi giorni ad Occhieppo Superiore un intervento di pulizia e messa in sicurezza dell'alveo del torrente Romioglio.

L'opera è stata messa in atto dal Comune, anche se di competenza regionale: “Un intervento che avevamo promesso - spiega il Sindaco Emanuele Ramella Pralungo - Perché lo svolgiamo, malgrado la competenza non sia nostra? Perché in un Paese dove tendenzialmente, prima di tutto, si butta la palla della competenza dall'altra parte del campo, noi preferiamo la sicurezza della nostra cittadinanza e quindi passare dalle parole ai fatti, anziché dire: "Non è di nostra competenza".