Le corse della settimana del 14 ottobre di newsbiella.it, Crono Trail Burcina e Lana, Boschi e Lavatoi

Questa settimana si corre sabato e domenica a Pollone e a Tollegno.

A Pollone l'A.S.D. Bugella Sport in collaborazione con il Comune di Pollone, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e la Pro Loco di Pollone organizza sabato 19 ottobre la manifestazione Crono Trail Burcina inserita in Calendario Regionale FIDAL Piemonte. La manifestazione si svolgerà in data 19/10/2024. Il Ritrovo: 12:30; Orario di partenza: 14:30 Zona Partenza: Piazza San Rocco - Pollone (B|)

La competizione si svolge sulla distanza di: Maschili: km 3,8 (non certificati) -- 225 D+; Femminili: km 3,8 (non certificati) - 225 D+. Ci sarà anche una CAMMINATA LUDICO MOTORIA Con partenza separata dalla gara competitiva, organizzata dalla Pro Loco di Pollone. Partenza e arrivo invariati rispetto alla gara competitiva. Le iscrizioni devono pervenire entro il GIO 17/10 ore 24.00 sul irunning.it. Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato mediante irunning.it II giorno della gara, se ci saranno ancora pettorali disponibili, iscrizione €15. (solo contanti), tassativa entro le ore 13:30. Ingresso principale Parco Burcina Felice Piacenza di Pollone, limitrofo all'area camper. La partenza della gara avviene alla partenza del primo atleta alle ore: 14:30. Tra ogni atleta ci sarà un divario di 30" Referenti organizzativi: Tocco Fabio: 347 9429232; Di Lanzo Giacomo: 393 2816567. E-Mail: ctburcina@gmail.com

Domenica 20 a Tollegno si corre invece Lana Boschi e Lavatoi alla undicesima edizione, corsa podistica non competitiva organizzata dalle Associazioni di Tollegno Pro Loco, Agorà, Club musica giovane, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Gruppo di Protezione Civile di Tollegno, Spazio 0-100, Biblioteca Civica di Tollegno, con il patrocinio del Comune di Tollegno.

La manifestazione, il cui ricavato verrà interamente devoluto, come in tutte le edizioni passate, al Fondo Edo Tempia, prenderà il via alle 10, davanti alla Palestra Comunale di Tollegno, secondo l’ormai “classica” struttura organizzativa, caratterizzata dalla corsa podistica non competitiva, su un tracciato misto di 8,5 km che toccherà tutto il territorio comunale (dalla Filatura ai boschi delle Bazzerre, passando per le vie centrali di Tollegno), dalla corsa con il cane (sul medesimo tracciato), dalla camminata ludico-motoria dedicata alle famiglie (che seguirà un percorso incentrato sulla parte “alta” del paese) mentre la camminata a tema “L.B.L. Camminando nella Storia”, è prevista nel pomeriggio con ritrovo ore 15:45 presso la palestra comunale, finalizzata a far scoprire “in movimento” la storia e le tradizioni di Tollegno. Proseguendo nel solco delle passate edizioni, la manifestazione si propone di essere ecosostenibile e ad impatto zero, escludendo l’uso di materiali “usa e getta” non riciclabili con l’obiettivo di abbattere in modo pressoché totale la produzione di rifiuti. La gara sarà preceduta da un’importante novità: la Masnà Race suddivisa in due gruppi (scuola materna rettilineo di 950m) e scuole elementari con percorso di 950m nei pressi della palestra comunale, ritrovo ore 9:15 e partenza ore 9:30. Il Club Musica Giovane dalle 10:00 alle 12:00 intratterrà i più piccoli con giochi ed attività ludico motorie. Gli atleti potranno iscriversi alle varie categorie previste accedendo al sito “www.lana-boschi-lavatoi.it” o la mattina della manifestazione entro le ore 9,30.