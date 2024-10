Torna il maltempo, è allerta gialla sul Piemonte sudorientale

Un anticiclone di matrice africana presente sul Mediterraneo centro-orientale determinerà ancora condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso sul Piemonte per il pomeriggio odierno. Tuttavia dalla prossima notte inizierà una fase di maltempo che dovrebbe durare per alcuni giorni.

Lo rende noto Arpa Piemonte sul proprio sito web: “Un primo sensibile peggioramento è previsto domani quando un impulso depressionario in movimento dalla Spagna alla Francia causerà lo sviluppo di temporali sulla Liguria di Centro e Ponente, in successivo trasferimento sul territorio piemontese a causa del vento da sud in quota. I temporali dovrebbero inizialmente interessare Savonese e Cuneese e in seguito Genovese e Alessandrino, con picchi pluviometrici localmente forti o molto forti. Le precipitazioni dovrebbero comunque interessare tutto il territorio regionale, con intensità generalmente moderata; sono attesi valori puntualmente forti anche sulle valli di Lanzo e sul Canavese. Dopo una temporanea pausa delle precipitazioni nella mattinata di giovedì, un nuovo marcato peggioramento è previsto tra giovedì sera e venerdì mattina sul Piemonte a causa dell’azione di una saccatura atlantica che evolverà in una circolazione chiusa depressionaria in movimento dalle isole Baleari al golfo del Leone”.

Questa seconda fase del maltempo sarà analizzata più in dettaglio nei successivi bollettini. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un allerta gialla per la giornata di domani sul Piemonte sudorientale (Zone F, G e H), con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.