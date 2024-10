Biella: scuole senza contatori del gas. Olivero diffida il gestore

Le Elementari del Piazzo, Barazzetto-Vandorno e Borgonuovo sono state interessate da una serie di lavori di efficientamento energetico che hanno convertito gli impianti da gasolio a metano. Peccato che dal 12/09/2023 il Comune di Biella abbia presentato alla Società di vendita AGSM AIM SPA la richiesta di allaccio delle tre nuove forniture, ma che a venerdì 11 questa sia rimasta ancora inascoltata, nonostante la pubblicazione di Ordinanza Sindacale in data 08/10/2024 per anticipare l’accensione degli impianti termici, stante le temperature sotto le medie stagionali.

E' a questo punto che venerdì 11 ottobre il sindaco Marzio Olivero ha firmato un'ordinanza per garantire il funzionamento delle rispettive centrali termiche a partire dalla presente stagione termica. E ieri lunedì 14 ottobre qualcosa si è mosso.

"I contatori sono stati posati - spiega il sindaco Marzio Olivero -. Ora si stanno testando gli impianti".

"I vari ambienti degli immobili sono utilizzati da alunni, personale docente e ausiliario - si legge sul documento firmato venerdì dal sindaco - ; in particolare la presenza di minori rende la situazione particolarmente gravosa sotto l’aspetto igienico sanitario per la mancanza di acqua calda nell’impianto di riscaldamento degli ambienti e idro-sanitario e potrebbe comportare il potenziale rischio di chiusura degli ambienti per assenza delle temperature minime di utilizzo dei locali".

Dopo la posa dei contatori la situazione dovrebbe quindi rientrare nella normalità.