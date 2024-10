Studenti in cammino in alta Valle Cervo per promuoverla tra i loro coetanei

La Valle Cervo si rivolge ai giovani, ingaggiando un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni del Liceo Sella e dell’istituto Turistico Bona, impegnati a percorrere il sentiero che collega tutti i borghi dell'alta valle, il Cammino che Unisce, così da promuoverlo tra i loro coetanei.

I ragazzi, durante il cammino, hanno studiato le modalità e i linguaggi migliori per raccontare la Valle Cervo ed il Cammino in particolare. Il 5 dicembre saranno presentati al circolo Valet i risultati del loro lavoro. La Valle ha chiamato i giovani e loro hanno risposto con entusiasmo e passione. Una bella speranza per il futuro di questi luoghi. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, con il bando Territori in Luce.