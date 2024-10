Valori in rete, convegno a Biella: tra i temi affrontati la mappatura dei servizi per l’autismo

“Valori in rete”. Questo il nome del convegno organizzato dalla Cooperativa Sociale Integrazione Biellese - Anffas, la Casa per l’autismo, la Domus e Sportivamente. “Il Progetto di vita della persona con disturbi del neurosviluppo: inquadramento normativo alla luce del decreto legislativo del 3 maggio 2024, numero 62”, uno dei tanti temi affrontati nel corso della giornata, che si è svolta nei giorni scorsi a Cascina Oremo. E ancora: “La mappatura dei servizi per l’autismo nel territorio biellese”. Durante l’evento, inoltre, è stata presentata la mappatura e anche il programma di parent training (sempre nato nell’ambito della co-progettazione Linea C).

«Si tratta un percorso di formazione e di supporto rivolto ai genitori di bambini con disturbi dello spettro dell’autismo - spiegano Vito Catania, psicologo di Anffas, e Michela Braga responsabile della Casa per l’ autismo -. L’obiettivo è quello di sostenere la coppia genitoriale nella gestione degli aspetti comportamentali del figlio e condividere strumenti educativi, fornendo indicazioni pratiche per comprendere i suoi bisogni e stimolare le sua abilità. Il servizio viene fornito attraverso incontri di gruppo volti ad approfondire tutti quei temi che gradualmente emergono con lo sviluppo: la gestione dei comportamenti problema, il toilet training, la selettività alimentare, i problemi legati al sonno, il potenziamento delle autonomie personali e delle abilità socio-relazionali».

«E’ stata inoltre realizzata, in collaborazione con l’università di Torino, una mappatura dei servizi attivi sul territorio Biellese per le persone con disturbo dello spettro dell’autismo e i loro familiari - spiegano Sara Morino, responsabile Iris, e ⁠Francesco Garzetti, responsabile Cissabo -. Questo strumento è prezioso per orientare le famiglie e le persone con disabilità a sostenere traiettorie di sviluppo umano soggettive e personalizzate (autodeterminazione) e rafforzare i progetti di vita accompagnando il passaggio all’età adulta».

L'evento è stato organizzato nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, previsto dalla Legge 21 maggio 2021 numero 69, destinata a finanziare interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. Il consorzio Iris ha realizzato il progetto “Ampliare orizzonti” e il Cissabo quello denominato “Co-Re” (Costruire Relazioni). La moderatrice dell’incontro è stato Daniela Oioli, presidente di Angsa Biella.