Candelo, Comune e Carabinieri insieme per contrastare le truffe: incontro con gli anziani

Grande partecipazione alla castagnata organizzata dal Centro Anziani di Candelo, un’occasione di festa e convivialità che ha assunto anche un’importante valenza informativa. Durante l’evento, il vicesindaco di Candelo Selena Minuzzo insieme al comandante della Stazione dei Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale, Antonio Franco, ha tenuto un intervento per sensibilizzare i cittadini più anziani sui rischi delle truffe a danno delle persone della terza età.

“L’amministrazione comunale è sempre attenta alla sicurezza dei nostri cittadini, in particolare delle persone più fragili come gli anziani, che spesso sono bersaglio di malintenzionati. È fondamentale informare e sensibilizzare, affinché nessuno si senta solo e tutti possano riconoscere i potenziali pericoli - ha dichiarato il vicesindaco - Questi incontri sono un momento importante per rafforzare la rete di protezione intorno ai nostri anziani e fornire loro gli strumenti per difendersi”.

Il comandante Franco ha poi illustrato i principali metodi utilizzati dai truffatori e ha esortato i presenti a non esitare mai a chiamare il 112 in caso di sospetti. “Il nostro consiglio è di essere sempre prudenti e di non fidarsi di chi si presenta a casa o al telefono con richieste strane o urgenti. Nel dubbio, chiamate subito il 112: i Carabinieri sono a disposizione per aiutarvi a verificare la situazione”.

La giornata si è conclusa con una calorosa partecipazione da parte degli anziani presenti, che hanno apprezzato sia l’informazione ricevuta che l’atmosfera amichevole e rilassata dell’evento. Conclude il sindaco Paolo Gelone: “Il Comune continuerà a promuovere incontri di questo tipo, per proteggere la comunità e rafforzare il senso di sicurezza e fiducia reciproca”.