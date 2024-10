Teatro e solidarietà a Cossato

L'8 novembre 2024, alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Cossato (BI) ospiterà lo spettacolo "I dialoghi della vagina", scritto e diretto da Virginia Risso. L'evento, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, è prodotto dal gruppo Teatro al Femminile e vede la partecipazione dell'attrice Gaia Contrafatto.

Durante la serata sarà organizzata una raccolta fondi per sostenere i progetti dell'associazione "Non sei sola", che si dedica a combattere la violenza di genere e supportare le vittime di abusi. Questo rende l'evento non solo un momento di riflessione artistica, ma anche un'occasione concreta per contribuire a una causa sociale di grande importanza.