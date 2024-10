Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Ottobre 2024, «L» come LAMA

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella – Lama è parola che accompagna il decimo mese dell’anno come si ritrova in “Gribàud”, Gianfranco Gribaudo e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Lama s.f. 1 pozza || nita con giàira a l’han fiacà la lama / e l’eva a cola vers na neuva meuja [Tavo] = fango con ghiaia hanno schiacciato la pozza / e l’acqua cola verso un nuovo stagno || tant ‘me seren-a frandà an creus ant la lama lë slussi dla gòj [Tavo] = come martin pescatore fiondato nel profondo della pozza il lampo della gioia 2 [idrogr.] pozza di fiume [acqua stagnante lungo e a fianco del corso di un torrente, di un fiume, tracimante in periodi di piena e poi stagnante per il resto dell’anno] || vardé le nìvole, ël cel, la lun-a ch’as neuja, nòssi euj come eve ‘d lama seulìa dai bise, anté tut a ven specesse, a nijé la veuja maraman ch’j’agn a passo e ‘l piume a ven-o grise [Tavo] = guardate le nuvole, il cielo, la luna che si annoia, i nostri occhi come pozze di acqua limpida accarezzate dalle brezze, ove tutto viene a specchiarsi, ad annegare la voglia a mano a mano che gli anni passano e le piume diventano grige 3 [idrogr.] valle paludosa [Gribàud] → meuja 4 [idrogr.] acqua ferma alla diga [Gribàud] 5 [idrogr.] striscia stretta e lunga di terreno circondata di fossati [Gribàud] ® [etim.: dal Longobardo].