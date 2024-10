Karate, ai corsi di Ostia presenti anche i tecnici dell'Ippon 2

Per i tecnici dell’Ippon 2 l’anno sportivo è iniziato con la partecipazione a corsi di formazione e relativi esami che si sono svolti presso il Centro Federale FIJLKAM di Ostia.

Thomas Taglioretti, il 14 settembre, al termine del Corso Nazionale, ha superato l’esame ottenendo la qualifica di Istruttore; Cesare Diliddo, il 5 ottobre, ha superato brillantemente l’esame nazionale di graduazione ottenendo la cintura nera 5° dan.

Il D.T. maestro Feggi, il 19 e 20 settembre, è stato convocato come docente per tenere una lezione sull’Attività Giovanile al Corso Nazionale per Allenatori facendo parte anche della Commissione esaminatrice.

Soddisfazione in casa Ippon 2 per il livello di crescita formativo dei propri tecnici che si aggiornano costantemente per preparare con impegno e competenza tutti gli allievi, dai più piccoli, agli agonisti al gruppo di amatori.