Viola Scalzo, piccola cantante Biellese in finale per lo Zecchino d'Oro

Viola Scalzo 10 anni, di Magnano, da oggi si esibirà all'Antoniano di Bologna tra i 30 finalisti che si contenderanno la partecipazione alla 66esima edizione dello Zecchino d'Oro che sarà trasmessa a fine anno su RAI 1.

Alle selezioni, terminate da poco, hanno partecipato oltre quattromila bambini.

Dove ha ereditato Viola questa sua passione? dai genitori: la mamma è cantante e il papà musicista. "E' un grande traguardo per la nostra piccola - racconta mamma Giovanna Vespa, che accompagna Viola in questa sua avventura - . In verità non è la prima volta che mia figlia arriva in finale perchè già 2 anni fa ci era arrivata, poi non era andata oltre. Speriamo che questa volta possa coronare il suo sogno, anche se è già una grande soddisfazione essere arrivati fino a qui".

Il motto di Viola? "Non è importante vincere ma divertirsi!”.

Viola ha già anche qualche esperienza alle spalle: a Natale è stata scelta come protagonista dalla compagnia BIT per il musical “A Christmas Carol" nei grandi teatri italiani.