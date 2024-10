Gruppo Marazzato fra le “Best Managed Companies”: ancora una volta premiato da Deloitte.

PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO IL GRUPPO MARAZZATO È TRA LE AZIENDE ITALIANE CON LA MIGLIOR GESTIONE E SOLIDITÀ FINANZIARIA SECONDO LA SOCIETÀ DI CONSULENZA DELOITTE

DAVIDE MARAZZATO: “UN RISULTATO CHE CONFERMA L’IMPEGNO IN TERMINI DI GOVERNANCE”

Il Gruppo Marazzato si conferma ancora una volta una delle realtà più solide e ben governate nel panorama imprenditoriale non soltanto del nordovest, ma dell’intero Paese. Anche quest’anno, infatti, l’azienda con sede a Borgo Vercelli è stata inclusa nella lista dei premiati con il prestigioso “Best Managed Companies” Award, che la società di consulenza Deloitte assegna dal 2018 alle migliori e meglio gestite tra le aziende con sede in Italia e fatturato non inferiore ai 10 milioni di euro.

La cerimonia di assegnazione del riconoscimento, tenutasi il 9 ottobre, ha avuto ancora una volta luogo nelle sale di Palazzo Mezzanotte, a Milano, sede di Borsa Italiana ELITE–Gruppo Euronext, in concomitanza con l’evento Deloitte Private che vede la partecipazione di ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un riconoscimento ancora più esclusivo

Questa premiazione, oltre al fatto di essere la quinta consecutiva per il Gruppo Marazzato, assume una valenza particolare se si considera che per il 2024 il numero delle aziende giudicate meritevoli del riconoscimento è sceso sensibilmente, passando dalle 79 del 2022 e del 2023 a 67.

Non sono invece cambiati i criteri di valutazione, che hanno analizzato le performance di ciascuna azienda sotto diversi aspetti del management, dalla visione strategica alle competenze e alla capacità di innovazione, l’internazionalizzazione e la filiera. Il tutto senza trascurare aspetti all’apparenza secondari, eppure oggi sempre più rilevanti nella condotta di una società, come impegno e cultura aziendale e responsabilità sociale.

Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma “Best Managed Companies”, ha sottolineato che: «In una fase storica in cui l’affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità dell’intera organizzazione di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità»

Anche la giuria che ha selezionato le aziende più virtuose sulla base dei criteri di cui sopra ha avuto la stessa composizione del 2023: ne hanno fatto parte Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext; Fabio Antoldi, Professore Ordinario di Strategia Aziendale e di Imprenditorialità presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Renato Goretta, Vice Presidente di Piccola Industria Confindustria.

Piemonte sul podio

La distribuzione geografica delle aziende premiate non stravolge gli equilibri delle edizioni passate, eppure anche in questa statistica ci sono delle novità. Il Nord Est supera di poco il Nord Ovest con il 37% delle realtà in lista contro il 36%, mentre centro e Sud ne accolgono ciascuno circa il 13%. Quanto alle regioni, le più rappresentate rimangono ancora Lombardia (25%) ed Emilia Romagna (22%), ma il Veneto è stato raggiunto al terzo posto dal Piemonte, con il 10% per entrambe.

Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta), ha commentato così il risultato dell’edizione 2024 degli Awards:

«Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo. Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, a dimostrazione di come tale premio valorizzi una gestione aziendale virtuosa nel tempo, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo.

L’unicità del Gruppo Marazzato

Oltre a confermarsi una delle eccellenze del Piemonte, il Gruppo Marazzato è anche leader anche nel suo settore specifico, quello dei servizi ambientali. Si tratta infatti dell’unica azienda attiva in questa particolare categoria ad essere stata inserita nella lista delle “Best Managed Companies”. Al risultato ha contribuito anche il forte impegno dell’azienda di Borgo Vercelli (VC) negli ambiti del welfare aziendale e della sostenibilità sociale, della promozione della cultura e del territorio: dal 2023, la Marazzato Soluzioni Ambientali, realtà di punta del Gruppo, è riconosciuta come società benefit, attiva nella promozione di iniziative per il benessere della collettività che il Gruppo persegue anche tramite la Fondazione Marazzato, nata nello stesso anno. I dati diffusi da Deloitte hanno rivelato anche che circa il 60% delle aziende selezionate quest’anno è a conduzione familiare, statistica nella quale il Gruppo Marazzato rientra in pieno, essendo gestita dai tre fratelli Alberto, Luca e Davide che rappresentano la terza generazione dei Marazzato alla guida dell’azienda, succeduti al padre Carlo alla cui memoria la stessa Fondazione è intitolata.

Il forte legame con la famiglia e il territorio è un valore fondamentale alla base della buona gestione, come ha ricordato Davide Marazzato, alla guida del Gruppo insieme ai fratelli Alberto e Luca e responsabile Area Vendite del Gruppo, che ha ritirato il premio a Milano a nome dell’azienda: “Una conferma non scontata, che dimostra la continuità dell’impegno del Gruppo. La governance e la solidità finanziaria, al pari della sfera sociale e quella ambientale, rientrano nel più ampio concetto di sostenibilità, un valore cardine per noi. Il nostro obiettivo è non solo continuare ad assicurare una gestione corretta, ma spingerci verso il miglioramento continuo, seguendo gli insegnamenti di nostro padre Carlo e di nostro nonno Lucillo, che ha fondato l’azienda nel 1952 sulla base dei nostri stessi valori”.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).