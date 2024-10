Nuova opera di rigenerazione urbana a Valle Mosso FOTO e VIDEO

Iniziata con il murales di via Bartolomeo Sella a Valle Mosso, è proseguita, in collaborazione con la Pro loco di Crocemosso, con due murales nella loro sede.

«Io sono qui, ora” è un'installazione muraria realizzata intrecciando le foto scattate nelle scuole dove si è svolto un workshop che ha affrontato il tema dell'abitare, la differenza tra risiedere in un luogo o viverlo abitandolo - ha spiegato il direttore Gigi Piana -. Il paese e il rapporto con i suoi abitanti come base della formazione dell'identità personale e divenendo cittadini attivi ri-definire l'identità del luogo; dopo aver fotografato studenti e studentesse si è proceduto con incontri con la cittadinanza adulta, le persone si sono recate presso la “sala Biagi” dove in un'atmosfera informale si sono realizzati i ritratti di chi desiderasse partecipare all’opera». Presenti anche l'assessore Marco Carravieri del Comune di Valdilana e il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Riccardo Ongaretto. Entrambi hanno ringraziato per il coinvolgimento nel progetto della comunità.