Valdilana ricorda i caduti sul lavoro con una targa

In occasione della 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, domenica 13 ottobre, presso la Sala Biagi, in località Valle Mosso, a Valdilana, si terrà un incontro sul tema “Vivere, un diritto. Il lavoro sicuro, un dovere”, con la partecipazione del sindaco di Valdilana Mario Carli e del presidente territoriale ANMIL Biella Mauro Lora Moretto.

A seguire, verrà posizionata una targa in memoria dei caduti sul lavoro per onorare chi ha perso la vita a causa di incidenti sul luogo di lavoro.