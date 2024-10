A Sagliano arriva la multa morale, il Comune: “Avviso simbolico per far riflettere chi commette infrazioni” (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

Niente contravvenzioni ma una multa morale per promuovere il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

È la campagna di sensibilizzazione lanciata dal comune di Sagliano Micca e condivisa sui propri canali social: “Parcheggi irregolari, blocco di marciapiedi o soste nei posti riservati ai disabili sono comportamenti che limitano la libertà e la sicurezza di tutti. La multa morale è un avviso simbolico per far riflettere chi commette queste infrazioni. Un piccolo gesto per ricordare l'importanza del rispetto reciproco e della convivenza civile. Insieme, possiamo rendere Sagliano Micca un luogo più sicuro e accogliente per tutti”.