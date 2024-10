A Sagliano Micca arrivano le tv e le telecamere per la multa morale (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

La multa morale di Sagliano Micca ha richiamato l'attenzione della stampa e dei tg nazionali, con l'arrivo in paese di troupe e giornalisti.

A darne notizia il Comune attraverso i propri canali social: “L'iniziativa ha avuto un successo incredibile, tanto da finire su La Stampa, Repubblica, Radio Capital, Radio Montecarlo, Radio 105 e persino un'intervista su RAI Radio 2! Naturalmente, è stata coperta da tutte le testate locali e nazionali. Ma la cosa più sorprendente? Oggi sono arrivate le troupe del TG3 per realizzare un servizio a Sagliano, seguite subito dopo dal TG1, che ha girato per le vie del paese. Anche Mediaset con TG4, Studio Aperto e TgCom si sono uniti entusiasticamente per primi”.

Ricordiamo che la multa morale è una campagna di sensibilizzazione, lanciata dall'amministrazione, voluta per promuovere il rispetto dei diritti di tutti i cittadini. È un avviso simbolico che punta a far riflettere chi commette queste infrazioni. Un piccolo gesto per ricordare l'importanza del rispetto reciproco e della convivenza civile.