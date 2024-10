Dal Nord Ovest - Entra nella macchinetta dei peluche e resta incastrata: ragazzina salvata degli addetti alla sicurezza

Incredibile ciò che è successo ieri al centro commerciale Le Gru di Grugliasco dove si è rischiata la tragedia per una bravata di una ragazzina che è rimasta incastrata in una di quelle macchinette che regalano, ai più abili a manovrarle, peluches e giocattoli.

Ancora non sono stati chiariti i motivi che hanno spinto la ragazzina a entrare all'interno della macchinetta, forse proprio l'attrattiva dei premi in palio o forse la voglia di farsi un selfie "particolare", sta di fatto che da lì non è più riuscita a uscire, rimanendo di fatto intrappolata.

Da una prima ricostruzione sembra che la ragazzina abbia approfittato di un momento di distrazione del personale per sgattaiolare all'interno della teca nel momento in cui si è aperta per permettere a un ragazzo di ritirare il premio che aveva appena vinto. Per salvare la ragazzina sono dovuti intervenire gli addetti alla sicurezza del centro commerciale.