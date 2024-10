Visione di Viaggi, a Tavigliano si parte alla scoperta del mondo

Foto.Art Cossato, con il patrocinio del Comune, presenta in data 12 ottobre, alle 21, presso la Sala Operaia di Piazza Don Colombo, a Tavigliano, una serata di diapositive dal titolo Visione di Viaggi.

I fotografi di Foto.Art condurranno il pubblico in un percorso di immagini di località vicine e lontane, conosciute e non, alla scoperta di colori , sensazioni e particolarità. Gli spettatori potranno viaggiare, stando comodamente seduti, dal Delta del Po alla Terra del Fuoco, dall’Olanda a Petra e in tanti altri luoghi, godendosi delle immagini meravigliose. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento posti.