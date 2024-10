Monterosa Ski, tutto pronto per la stagione più emozionante dell'anno!

L'apertura della stagione invernale è sempre un grande evento per noi

Non vediamo l’ora di rimettere gli sci ai piedi… e sappiamo che è così anche per te! Iniziamo a segnare le date sul calendario: da venerdì 6 dicembre 2024 fino a lunedì 21 aprile 2025 apre il comprensorio Monterosa Ski con gli impianti che collegano le nostre tre valli tra Alagna, Gressoney e Champoluc. Scopri le date di apertura nel dettaglio e gli orari.

Il prezzo dello skipass giornaliero e plurigiornaliero Monterosa Ski è dinamico! Acquista in anticipo e online e ottieni la migliore tariffa! Scopri come funzionano le tariffe dinamiche.

Impianti e piste all’ Alpe di Mera saranno aperti dal 6 all’8 dicembre, il 15-16 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 23 marzo 2025 condizioni di innevamento permettendo. Vai agli orari.

Gli skipass giornalieri, mattinieri, pomeridiani e plurigiornalieri all’Alpe di Mera seguiranno invece un listino con giornate feriali e festive. Scegli di acquistare online risparmia € 2,00 per ogni giornata di sci. Vai alle tariffe per l’Alpe di Mera.

Skipass stagionali

La vendita degli skipass stagionali è già attiva! Scegli dove sciare e acquista online quando vuoi il tuo stagionale per il comprensorio o per l’Alpe di Mera, a eccezione delle tariffe riservate ai residenti in Valsesia, che potranno scegliere tra pagamento con bonifico o acquisto in cassa. Scopri le tariffe!