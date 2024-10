Vernato, focus quartieri: 20 anni di attività per l'Hotel Agata

Dal lontano 19 luglio 2004, Lidia Seggiaro ha saputo trasformare quella che era una semplice idea di famiglia in una realtà biellese ormai riconosciuta.

L'Hotel Agata, situato in una posizione strategica, a 10-15 minuti a piedi dal centro cittadino, e vicino all'istituto I.T.I.S. Q. Sella e a Città Studi, offre soluzioni ideali per chi ha necessità lavorative di trasferta in città, per eventi sportivi o per il turismo nel territorio.

Voluto da Lidia, l'Hotel si distingue per un personale selezionato e per i riconoscimenti ottenuti, evidenziati dai punteggi nella categoria e dalle varie targhe esposte nella hall.

L'ambiente è accogliente e situato in una zona tranquilla, ricavato dalla ristrutturazione di un vecchio cascinale. Tutte le camere sono spaziose, dotate di letti comodi e grandi, TV, Wi-Fi e bagno privato con box doccia. Sono disponibili due camere adatte a persone con ridotta mobilità.

Il servizio prevede sempre una colazione all'italiana, con prodotti di qualità selezionati, servita anche nel cortile interno all'aperto quando la stagione lo permette.

Vi aspettiamo! Per contatti, visitate il nostro sito o chiamateci.

Hotel Agata - Biella, Strada alla Fornace 6/A

https://lnx.hotelagata.it/