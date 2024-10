Al via il trekking itinerante lungo il Cammino Orientale di Oropa

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre ci si potrà mettere in marcia in compagnia delle esperte guide dell'Ossola Outdoor School lungo il Cammino Orientale di Oropa. Un'esperienza all'insegna della natura ma su tracce di grande valenza spirituale. Un trekking sfidante, visti i dislivelli di un certo impegno, che si svolgerà in gran parte tra le montagne dell’Oasi Zegna.

Tra fitti boschi curati, pascoli alpini e antichi borghi, si attraverserà tutto il comprensorio della Panoramica Zegna, con la costante “enorme” vista a sud verso la Pianura Padana, facendo tappa, prima al Bocchetto Sessera e poi al Santuario di San Giovanni d’Andorno, imponente e nascosto alla testata della Valle del Cervo.

La tappa finale, facile ma di grande valenza spirituale permetterà di attraversare la Galleria Rosazza, autentica porta d’ingresso verso la conca di Oropa e il suo santuario dedicato alla Madonna Nera.