Auto fuori strada a Sostegno e a Borriana

Raffica di incidenti nella giornata di ieri giovedì 4 ottobre nel Biellese, forse dovuti in parte anche alla pioggia che ha reso l'asfalto scivoloso.

Dopo i sinistri che si sono verificati nella mattina a Zumaglia e lungo la super, sempre nella giornata di ieri i Carabinieri sono intervenuti per rilievi in altri due sinistri autonomi, a Sostegno e a Borriana.

A Sostegno l'incidente è avvenuto intorno alle 19. Al volante c'era una donna residente in provincia di Vercelli che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

A Borriana al volante del mezzo c'era invece un uomo che è fortunatamente è rimasto illeso, ma l'auto in seguito all'impatto non era marciante. Il sinistro è avvenuto in via Rossetti.