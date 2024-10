Intelligenza artificiale a portata di... Whatsapp.

Per gli amanti dell'intelligenza artificiale e delle diverse opportunità che offre, senza avventurarci nel dibattito etico social, è stata varcata una nuova frontiera.

Da qualche giorno infatti su WhatsApp è possibile interagire con Copilot, il chatbot basato sul modello di intelligenza artificiale sviluppato da Microsoft.

Avete delle domande dalle più complesse alle più semplici - esempio un menù particolare per la cena - e Siete in chat su WhatsApp?

Niente di più facile, basterà memorizzare copilot e passare alla chat con lui (lei).

Prima, naturalmente, occorre attivare Copilot su WhatsApp scansionando un apposito codice QR, oppure visitare la pagina sul sito di Microsoft e seguire le indicazioni che vengono mostrate sullo schermo.

Una sorta di assistente personale da interrogare sulle più svariate necessità o curiosità.

Non preoccupatevi se all'inizio "vi parlerà" In inglese. Capirà in fretta e vi risponderà perfettamente in italiano. Meglio di così...