ASD Fudoshin, biellesi in evidenza agli Internazionali nel Qi Gong

Si è svolto a Vienna tra il 26 e il 29 Settembre il 6th European Health Qi Gong Games, una competizione di Qi Gong, arte marziale cinese composta da movimenti fluidi morbidi ed eleganti, adatti a mantenere in ottimo stato la salute del corpo e della mente. La Nazionale Italiana guidata dal G.M. Prof. Xu Hao ha visto trionfare gli atleti Italiani, già campioni in carica la scorsa edizione agli Europei 2022 tenutesi ad Anagni.

Tra i membri della Nazionale Italiana si menzionano due atleti biellesi: Alexandra Valciu e Ginevra Paolucci Allieve del Maestro Marco Toniolo della ASD FUDOSHIN affiliate a CSEN di Biella. Valciu ha conquistato la medaglia d’oro alle gare individuali, facendo segnare il punteggio più alto delle donne in tutta la competizione con 9,07 e la medaglia d’oro nella forma in squadra. Bene anche Paolucci con un bronzo individuale e un bronzo a squadre.

Il Presidente della ASD FUDOSHIN, Sonia Rampa, nel ringraziare le atlete per l’eccellente dimostrazione di impegno e qualità tecnica, vuole sottolineare che FudoShin non è una scuola agonistica e le Arti insegnati, quali il Karate Dò e il Qi Gong pongono l’accento sulla conoscenza di sé stessi offrendo strumenti di crescita personale atti a facilitare il processo di adattamento al rapido mutare della Vita. Non avere un intento agonistico però non significa trascurare la tecnica e la performance e ne sono prova lampante Paolucci e Valciu, l’ultima della quale ha fatto segnare il miglior punteggio femminile di tutta la competizione che ha visto competere atleti e Maestri di ben 25 Nazioni.

Soddisfatto e fiero anche il Maestro Marco Toniolo che ricorda, per chi volesse provare a mantenere la salute fisica e mentale attraverso il Qi Gong e il Karate, che sono presenti corsi a Pettinengo (BI), Vergnasco (BI), Dorzano (BI), Mottalciata (BI) e Villareggia (TO). Sono inoltri attivi anche corsi di Zumba a Vergnasco, Mottalciata e Villareggia. Per info: 349.16.31.006 Sonia - 335.62.36.495 Marco