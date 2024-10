Non c'è tregua, altri incidenti a Biella e Cossato (foto di repertorio)

Non c'è tregua nel Biellese: altri incidenti stradali sono stati segnalati nella giornata di ieri, 2 ottobre, a Biella e Cossato.

Nel primo caso, stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro che ha visto coinvolto anche un mezzo condotto da una donna di 85 anni. rimasta fortunatamente illesa nell'impatto. Gli accertamenti di rito sono affidati ai Carabinieri per definire i contorni della vicenda.

Anche a Cossato non ci sono stati feriti, dove un'auto e una moto si sono scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine.