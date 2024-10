Vuoi Posare i Pannelli Fotovoltaici? Scopri i Prezzi e le Agevolazioni!

Del resto, si va progressivamente verso un Mondo che rende sempre più agevole l’accesso a soluzioni che prevedono l’impiego di energie rinnovabili: non si contano più iniziative, come quella di Pettinengo, che cercano di diffondere informazione sul risparmio enegetico e buone pratiche ecologiche.

Anche la tecnologia, come puoi leggere in questo articolo dedicato all’evento BiDigital 2024, va di pari passo con la sostenibilità, offrendo opportunità sempre più interessanti per attuare una trasformazione veramente sostenibile.

Dunque, acquistare un impianto fotovoltaico si rivela qualcosa di più attuale e necessario che mai, soprattutto in vista delle nuove misure previste dalle Direttive Case Green, che puoi approfondire in questo articolo.

Ma quali sono i fattori che determinano il costo finale di un impianto?

In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le variabili che influenzano il prezzo e ti forniremo alcuni consigli utili per risparmiare.

Quali sono le variabili che influenzano il costo dei pannelli fotovoltaici

Il costo dei pannelli fotovoltaici dipende da diverse variabili, tra cui il tipo di tecnologia utilizzata, l'efficienza energetica e le condizioni ambientali in cui vengono installati.

Uno dei principali fattori a determinare il prezzo dell’impianto è il tipo di pannello installato. L’elemento distintivo tra le diverse tipologie di pannelli è il materiale che compone le celle fotovoltaiche: il semiconduttore adoperato, affinché possa verificarsi il cosiddetto effetto fotovoltaico, di cui trovi un approfondimento a questa pagina di Wikipedia, è generalmente il silicio.

A cambiare, però, è il suo livello di purezza, che influenza il rendimento complessivo del pannello fotovoltaico.

In base al materiale impiegato per la loro realizzazione, tra i moduli maggiormente installati, troviamo quelli monocristallini, policristallini e in silicio amorfo.

Le celle monocristalline, caratterizzate da un'efficienza elevata (15-20% o anche di più per i pannelli fotovoltaici ad alta efficienza) e una colorazione blu intenso, offrono il massimo rendimento energetico per unità di superficie. Tuttavia, la loro produzione è più complessa e il costo è generalmente superiore.

Le celle policristalline, dal canto loro, sono realizzate con frammenti di silicio e presentano un aspetto più opaco. Offrono un buon compromesso tra costo e prestazioni, rendendole una scelta popolare per molte installazioni. Infine, le celle a film sottile, più flessibili e leggere, sono realizzate depositando sottili strati di materiale semiconduttore su un substrato. Queste ultime sono particolarmente adatte per applicazioni integrate all'architettura, ma presentano un'efficienza generalmente inferiore rispetto alle celle cristalline.

Un'altra variabile importante è l'efficienza in condizioni ambientali specifiche. I pannelli monocristallini tendono a lavorare meglio in climi freschi e con irraggiamento solare diretto, mentre i policristallini sono più resistenti alle alte temperature. I pannelli a film sottile, sebbene meno efficienti in termini di produzione energetica, funzionano bene in condizioni di luce diffusa e alte temperature, rendendoli particolarmente adatti a determinate aree geografiche.

Infine, il costo dei pannelli può variare in base alla dimensione dell’impianto fotovoltaico e al numero di pannelli necessari. Poiché l’efficienza incide sulla superficie necessaria per raggiungere una data potenza, gli impianti a bassa efficienza richiederanno più spazio, influenzando i costi di installazione e manutenzione.

Quali sono i prezzi dei pannelli fotovoltaici in base alla loro tipologia

Il prezzo di un impianto fotovoltaico varia in base a numerosi fattori, ma uno dei più influenti è sicuramente la tipologia di pannelli solari scelta. Vediamo nel dettaglio le principali differenze in termini di costo:

● Pannelli monocristallini: Offrono la massima efficienza e una lunga durata. Il loro aspetto è caratterizzato da una colorazione blu intenso e uniforme. Il prezzo si aggira tra 0,70 e 0,90 euro per watt.

● Pannelli policristallini: Più economici dei monocristallini, offrono un buon compromesso tra costo e prestazioni. Il loro aspetto è caratterizzato da una colorazione blu più chiara e con sfumature. Il prezzo si aggira tra 0,50 e 0,70 euro per watt.

● Pannelli a film sottile: Sono i più economici, ma anche i meno efficienti. Sono flessibili e leggeri, ideali per installazioni su tetti non piani. Il prezzo si aggira tra 0,25 e 0,50 euro per watt.

Ovviamente, il costo di un intero impianto, oltre che dai moduli fotovoltaici, dipenderà da tante altre variabili, come la potenza dell’impianto stesso, la scelta di installare o meno un sistema di accumulo, la complessità dell’installazione ed eventuali sconti e agevolazioni fiscali, che vediamo di seguito.

Bonus e agevolazioni 2024 per il fotovoltaico

Negli ultimi anni non sono mancate le iniziative statali finalizzate a promuovere il passaggio alle energie rinnovabili. A partire dall’inizio del 2024 alcune agevolazioni sono state ridimensionate, ma è ancora possibile risparmiare sull’installazione del proprio impianto, grazie al Bonus Ristrutturazione, che permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli solari e batterie di accumulo, fino a un massimo di 96.000 euro. Attenzione però: questa vantaggiosa detrazione fiscale è destinata a scadere. Dal 2025, l'aliquota scenderà al 36% e nel 2028 tornerà al 30%, come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Se lo desideri, puoi approfondire l’argomento, leggendo la notizia su questa pagina.

Oltre al Bonus Ristrutturazione, è possibile accedere al Superbonus 70% se si effettuano interventi su condomini o edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari. Anche in questo caso, l'aliquota è destinata a diminuire negli anni successivi.

Perché approfittare subito?

● Ora la detrazione più alta: Il 2024 offre l'opportunità di detrarre il 50% delle spese, una percentuale che non si ripeterà negli anni a venire.

● Le procedure per accedere ai bonus sono state semplificate, rendendo l'iter più agevole.

● L'installazione di un impianto fotovoltaico ti permette di ridurre significativamente i costi in bolletta e di contribuire alla tutela dell'ambiente.

