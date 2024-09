In partenza a Città Studi nuovi corsi di formazione continua per lavoratori occupati

Città Studi propone un nuovo catalogo formativo per lavori occupati. I corsi di Formazione Continua dell’agenzia formativa biellese sono pensati per i lavoratori occupati che desiderano aggiornare, riqualificare o migliorare le proprie competenze professionali. I corsi sono finanziati fino al 70% dalla Regione Piemonte sino ad esaurimento fondi.

“La formazione continua dei dipendenti rappresenta una pietra miliare fondamentale per il successo e la competitività di ogni azienda nel panorama lavorativo moderno - sostiene Giuseppe Distefano, Direttore Generale di Città Studi-. Anche per chi è già occupato, investire tempo e risorse nell’aggiornamento continuo non solo migliora le proprie skills, ma può anche aprire a nuove opportunità di carriera. In un contesto economico caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, normativi e di mercato, l'aggiornamento costante delle competenze professionali non è solo auspicabile, ma necessario e noi, come Città Studi, ci muoviamo in questa direzione”.

L'offerta formativa è ampia e diversificata, rivolta a chiunque voglia ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, sia in ambiti tecnici che gestionali o creativi.

Tra i corsi proposti, troviamo Aggiornamento Informatico – Elaborazione Testi e Foglio Elettronico Livello Base, un corso che fornisce le competenze essenziali per utilizzare al meglio strumenti come Word ed Excel, fondamentali in qualsiasi ambito lavorativo. Nel mondo del marketing digitale, invece, Città Studi offre tre corsi: Elementi di Digital Marketing, che introduce le basi del marketing online; Elementi di Social Media Marketing, per comprendere le dinamiche dei principali social network; e Elementi di Content Strategy, dedicato alla creazione di contenuti efficaci per il web.

Successivamente, nel settore amministrativo, il corso Elementi di Base di Paghe e Contributi fornisce le nozioni fondamentali per la gestione del personale, un’area cruciale per chi lavora nelle risorse umane. Per chi desidera sviluppare le proprie capacità di leadership e comunicazione, è disponibile il corso Elementi di Comunicazione e Leadership, utile per migliorare la gestione dei rapporti interpersonali e la capacità di guidare un team.

Infine, l'offerta formativa si estende anche al settore della ristorazione e del turismo con corsi specifici come Tecniche di Pasticceria da Ristorazione, Tecniche di Cucina Base e Avanzata, e Accompagnatore Cicloturistico, che permettono di acquisire competenze pratiche e specialistiche in questi ambiti dinamici e in continua crescita.

I corsi si attiveranno a partire dall’autunno in orario pre-serale e rilasceranno un attestato di validazione delle competenze.