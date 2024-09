A Pollone un viaggio tra passato e presente al Museo "Forma"

I fondi del GAL supportano iniziative che promuovono lo sviluppo rurale e la sostenibilità, elementi chiave per garantire la continuità delle nostre tradizioni agricole e casearie. Partecipare a questi bandi significa investire nel futuro del territorio, promuovendo la cultura locale, creando occupazione e migliorando la qualità della vita delle comunità locali.

L’inaugurazione del museo offre l’occasione di riflettere sull'evoluzione delle pratiche agricole e pastorali nelle Alpi e sul loro profondo impatto sul paesaggio e sull’economia delle comunità montane. Attraverso un viaggio tra il passato e il presente, viene raccontata come l’attività zootecnica abbia modellato il territorio alpino, contribuendoalla creazione di un equilibrio unico tra uomo, animali e natura.

Il museo FORMA è un perfetto esempio di come i fondi possano essere utilizzati per creare un luogo che non solo educa, ma stimola la crescita economica e turistica.