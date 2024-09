Cossila, centra le auto in sosta e si ferma per un guasto alla sua

E' successo nella serata di ieri giovedì 26 settembre, intorno alle 23,30 a Cossila, Biella: un'auto ha centrato alcune auto in sosta lungo la strada per fermarsi più avanti per via di un guasto alla sua.

Allarmati da quanto stava accadendo, dei residenti della zona sono scesi in strada per accertarsi delle condizioni dell'uomo che è apparso loro in preda ai fumi dell'alcool.

Proprio per questo motivo i proprietari delle auto danneggiate hanno composto il 112 che ha inviato sul posto i Carabinieri e il 118.

L'ambulanza ha trasportato il protagonista dell'accaduto in ospedale, e starà ora ai militari stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Se venisse accertato che l'uomo era in stato di ebbrezza, questo comportamento gli costerebbe la sospensione della patente e il ritiro del mezzo.