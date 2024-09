Biella 4 Racing, successo di classe al Rally delle Palme per Roberto Barbera FOTO

Una 25^ edizione del Rally delle Palme dai due volti per i navigatori di casa Biella 4 Racing quella svoltasi sabato e domenica scorsi sulle strade a ridosso della città di Bordighera, con Roberto Barbera che porta a casa la vittoria di classe, mentre Letizia Lebole è costretta ad un amaro ritiro per rottura meccanica. Cinquantottesimo assoluto, primo di classe Racing Start 1.6, questo il piazzamento finale di Roberto Barbera, che tornava a dettare le note a Stefano Fausone sulla Rover 216 SI targata Meteco Corse. Per loro una gara regolare in ottica CRZ2, che gli permette di centrare l’obiettivo pass per la finale nazionale.

“Missione compiuta”, commenta Roberto Barbera, “con questo risultato si rimane in prima posizione di categoria. La gara è stata molto impegnativa, con prove speciali molto belle, d’altronde sono teatro del Rally di Sanremo, e considerando la nostra piccola Rover, siamo riusciti a difenderci anche egregiamente nella classifica assoluta. Un grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto!”. Si conclude invece con un prematuro ritiro sulla terza p.s. la gara di Letizia Lebole, al via sul sedile di destra della MG Rover ZR 160 di classe Racing Start 2.0 Plus-Alma Racing, impegnata a leggere la strada a Fabio Racca. A fermarli un guasto meccanico che comunque, visto la pedana fatta, non compromette la qualificazione alla finale del Rally della Lanterna.

“Gara iniziata bene con le due prove del sabato sera”, esordisce Letizia Lebole, “dove abbiamo mantenuto il nostro passo regolare e costante. Ma già sulla prima prova speciale della domenica siamo stati costretti a fermarci per una rottura meccanica. Un vero peccato, soprattutto per non aver potuto goderci appieno i passaggi sulle prove in passato teatro di sfide mondiali. Ora ci attende la finale di CRZ al Rally della Lanterna, dove cercheremo di arrivare in piena forma e ben preparati all’appuntamento”. Si disputerà sabato 28 settembre l’8^ edizione del Biella Classic, gara di regolarità per auto storiche e moderne, che si terrà sia in versione classica che turistica. In quest’ultima saranno al via gli equipaggi B4R impegnati quest’anno nel trittico del Challenge Aci Biella, di cui il Biella Classic è ultimo atto stagionale. Ad attenderli, 35 rilevamenti, più due prove a media, sui poco più di 160 chilometri di percorso complessivo. I primi a prendere il via da Biella in Via Lamarmora saranno Andrea Rosso e Giovanni Gambino, attualmente terzi di 4° Raggruppamento con la loro Fiat 600 D.

“Siamo arrivati al Classic”, ci riporta Andrea Rosso, “dove proveremo a fare un buon piazzamento, risultato che quest’anno per un motivo o per un altro ci è un po’ sfuggito. Naturalmente speriamo nel bel tempo, nell’ultima apparizione il cielo cupo ha un po’ rovinato la giornata a tutti”. Primo di 6° Raggruppamento è Roberto Tosi, che tenterà di difendere l’ambita posizione assieme al suo pilota Maurizio Crapa, sulla Lancia Fulvia Coupé-A.P.V. Classic. “Iscrizione fatta all’8° Biella Classic”, racconta Roberto Tosi, “stiamo ultimando le ultime rifiniture per la nostra ultima gara dell’anno. Speriamo che tutto funzioni: la nostra Fulvia, la strumentazione, la concentrazione e la voglia di divertirsi! L’adrenalina inizia ad aumentare, non vediamo l’ora di partire, sperando che non piova. Un in bocca al lupo a tutti i nostri amici che parteciperanno, date il meglio di Voi!”.

In 7° Raggruppamento conducono Massimo Ozino e Nicolas Raniero, sulla Autobianchi A112 Abarth. “Ultima gara del trittico”, esordisce Massimo Ozino, “giù tutto! Battute a parte è bello presentarci all’ultimo appuntamento del Challenge da leader, e proveremo a fare del nostro meglio per difendere questa posizione. Sabato sera io e Nick tireremo le somme, certi di aver dato del nostro meglio e di esserci sicuramente divertiti!”. A guardargli le spalle ci penseranno Andrea Florio e Arianna Fior, attualmente secondi di 7° Raggruppamento con la loro Ford Fiesta MKI, a pari merito con i loro diretti rivali. “Dopo il nostro bel Remember si torna in gara”, commenta Andrea Florio, “sempre con la fida Fiesta. Il nostro obiettivo sarà quello di divertirci con un occhio alla classifica, dove cercheremo di rubare punti ai nostri avversari di classe 7, ed aiutare Max e Nicolas ad aggiudicarsi il campionato nella nostra categoria”. Secondi di 9° Raggruppamento sono attualmente Roberto Voltarel e Anna Gobetti, di scena sulla Toyota Celica. “Ultimo impegno del Challenge”, esordisce Anna Gobetti, “che ci vede momentaneamente secondi del nostro Raggruppamento, posizione che dovrebbe essere abbastanza consolidata, ma che proveremo comunque a migliorare. Per il resto speriamo in una bella giornata di sole per goderci appieno questo appuntamento settembrino”.

Fra le auto moderne conducono al momento la classifica provvisoria Paolo Canova e Silvia Gandini, sulla consueta Subaru Impreza WRX. “Concentrazione massima”, racconta Paolo Canova, “la prima posizione nel Challenge ci impone di provare a far del nostro meglio per poterla conservare ed aggiudicarci la nostra categoria, che ci vede battagliare per le posizioni di testa fin dalla prima uscita. Ce la metteremo tutta, cercando in ogni caso di divertirci assieme ai nostri compagni di avventura in questa annata di competizioni”. Terzi fra le moderne Massimo e Michael Destefanis, pronti a giocarsi il tutto per tutto in questa ultima gara sulla loro Porsche Carrera 4. “Proveremo a fare del nostro meglio”, ci riporta Massimo Destefanis, “anche per ottenere un bel risultato di Scuderia. L’obiettivo principe come sempre è arrivare in fondo e divertirsi, e di godersi una giornata fra amici al di fuori degli impegni e stress quotidiano”. Tenteranno infine di migliorare la provvisoria sesta piazza fra le moderne Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, al via sulla Fiat Barchetta. “Il nostro obiettivo primario è sempre quello di divertirsi”, esordisce Paolo Miglietti, “e, ovviamente, quando si è in gara si cerca sempre di migliorare dall’apparizione precedente. Vediamo cosa ci riserverà questo Classic, sperando anche in un meteo amico”.