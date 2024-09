+ Bellezza in Valle: il premio Speciale Reda assegnato alla famiglia Piacenza

Nell'ambito del "Premio +bellezza in Valle 2024", la FAMIGLIA PIACENZA riceve il Premio REDA per la bellezza per il costante impegno nella valorizzazione e promozione della bellezza del territorio.

Si vuole così riconoscere l'importanza di preservare ed esaltare il paesaggio, garantendo un futuro in cui la bellezza continui a ispirare e incantare le nuove generazioni.

Il Premio

Il riconoscimento è assegnato alla Famiglia Piacenza che da sempre opera nella ricerca della Bellezza come strumento per la crescita del territorio e come mezzo di sviluppo socio-economico.

Il Parco della Burcina, lo stabilimento Piacenza 1733, i giardini privati ma visitabili, nascono dalla convinzione che “la bellezza generi Bellezza”.

L’amore e la passione per le piante vengono condivisi con la cittadinanza attraverso la cura e la manutenzione del verde ornamentale, diventando fonte di ispirazione ed emulazione.

L’attività industriale viene svolta con amore nella continua ricerca della Bellezza e della tecnica più raffinata, in uno stabilimento totalmente integrato nel paesaggio dove architettura industriale e natura si fondono.

Per quanto realizzato e perpetuato il territorio è grato alla Famiglia Piacenza, la quale incarna pienamente lo spirito del Premio.

Un desiderio di ricerca del bello dimostrato attraverso molteplici iniziative che hanno contribuito a rendere più pregevole e valorizzato il paesaggio locale:

- La creazione del Parco della Burcina: il "giardino dei Biellesi", frutto della passione di Giovanni e Felice Piacenza che, tra il 1840 e il 1920, hanno trasformato questo spazio in un luogo di straordinaria bellezza, con una varietà unica di piante e fiori.

- Lo stabilimento produttivo della PIACENZA 1733: per quasi trecento anni, la famiglia ha prodotto pregiati tessuti di lana, contribuendo a dare lustro all'arte tessile locale.

- Le residenze della famiglia: le storiche dimore di Pollone e Boccanegra, caratterizzate dalla cura dei dettagli, dai giardini e dall'architettura, testimoniano la loro dedizione alla bellezza e alla natura.