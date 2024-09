Paolo Barberis Canonico è il neo presidente dell'Unione Industriale Biellese

A Città Studi è stato eletto all'unanimità Paolo Barberis Canonico, neo presidente dell’Unione Industriale Biellese per il quadriennio 2024-28. Il tema scelto quest’anno per la parte pubblica dell'assemblea è “Creazioni. Imprenditoria Generativa”, proprio per sottolineare la forza generativa di chi fa impresa, non solo in termini di produzione di valore ma anche di benessere diffuso.

Intervistato da Daria Paoletti, giornalista di Sky Tg24, il neo presidente Paolo Barberis Canonico ha toccato diversi temi che mettono in luce l’imprenditore e la sua forza generativa per il tessuto economico e per il territorio, sottolineando il tema del valore delle imprese e degli imprenditori, che costituiscono un vero e proprio punto di forza del territorio biellese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle caratteristiche che oggi un imprenditore deve possedere per guidare al meglio l'impresa e le sfide future che lo attendono.

"Ritengo che la vera caratteristica di Biella sia la capacità stessa di generare imprenditori - ha affermato il neo presidente Uib - i quali creano aziende e realtà di eccellenza mondiale in qualunque settore decidano di applicare le proprie risorse e le proprie energie, avendo sempre come valore guida delle proprie azioni, il profondo rispetto per il lavoro proprio ed altrui. Questa caratteristica è rara, preziosa e non banale ed il mio impegno e quello della nostra Associazione è e sarà quello di favorirla e coltivarla in ogni suo aspetto".

Guarda l'intervista integrale Ospite speciale dell’assemblea è stato il vice presidente di Confindustria per l’Unione Europea e il Rapporto con le Confindustrie europee, Stefan Pan, che ha disegnato una panoramica della situazione geopolitica europea e messo in evidenza il ruolo di Confindustria Bruxelles, soffermandosi in particolare sui dossier aperti di maggior interesse per le imprese. “Il rafforzamento della competitività dell’Ue e della sua economia dovrà essere al centro del programma della nuova Commissione, con un’azione focalizzata sulla costruzione di una vera e propria strategia industriale europea - ha affermato il vice presidente Pan -. Si tratta di un’indicazione che proviene anche dal Rapporto di Mario Draghi e accogliamo come segno di buon auspicio il fatto che Ursula von der Leyen abbia inserito le raccomandazioni del report nelle sue lettere di missione per i commissari designati, come anche il fatto che abbia istituito un commissario alla Semplificazione. Il primo banco di prova sarà il Clean Industrial Deal che la Presidente ha promesso di presentare nei primi 100 giorni. Per noi, oltre al tema degli investimenti, è fondamentale che venga riconosciuta la questione della neutralità tecnologia, unica via per affrontare la transizione verso la decarbonizzazione in una maniera non ideologica, coniugando con pragmatismo sostenibilità economica, sociale ed ambientale.”

Christian Lechner, Direttore del Dipartimento di Economia e Management, Università LUISS Guido Carli, ha illustrato i tratti distintivi dell’imprenditoria attraverso una comparazione, fra similitudini e differenze, delle diverse realtà a livello italiano ed europeo, mettendo al centro della discussione le sfide per le PMI del futuro. Ha evidenziato i requisiti che l'imprenditore deve avere per riuscire a sviluppare la propria impresa e i fattori di rischio da considerare per la solidità della filiera.

Entra in carica anche la nuova Squadra che accompagnerà il presidente nel suo mandato, nel quadriennio 2024-2028.Sono sei i vice presidenti:

Marco Bortolini (Di.Vè), vice presidente con delega allo Sviluppo delle Filiere Industriali

Francesca Di Dio Busa, (Sistemi Avanzati Elettronici), vice presidente con delega all'Education

Francesco Ferraris (Finissaggio e Tintoria Ferraris), vice presidente con delega all'Attrattività delle Imprese e del Territorio

Elena Maggioni (A2A Ambiente), vice presidente con delega alla Transizione ambientale e Obiettivi ESG

Giancarlo Ormezzano (Ilario Ormezzano SAI), vice presidente con delega alle Relazioni Industriali e Welfare

Franco Thedy (Birra Menabrea) vice presidente con delega ai Servizi alle Imprese e allo Sviluppo Associativo

Si aggiungono i vice presidenti di diritto Christian Ferrari (Ferrari Ezio), presidente Comitato Piccola Industria, a cui è affidata la delega alla Connettività Digitale e Fisica del Territorio e Stefano Sanna (Norisk), presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, con delega allaTesoreria. Completano la squadra Lucia Bianchi Maiocchi (Vitale Barberis Canonico), con delega alla Sostenibilità del Settore Tessile Abbigliamento Moda, e Chiara Bonino (Bonino Carding Machines) a cui è affidata la delega all'Export e Internazionalizzazione.

Il presidente designato, per il momento, ha avocato a sé la delega all’Economia, agli Istituti di Credito e al Centro Studi. Il past president Giovanni Vietti rimane di diritto nella Squadra di Presidenza in qualità di invitato permanente. L’evento è stato realizzato grazie a Banca Sella, ormai consolidato main sponsor dell’Assemblea dell’Unione Industriale Biellese in virtù di un più ampio accordo di collaborazione, assieme al main sponsor General Finance, con la sponsorship d Welfarebit e in collaborazione con il media partner Corriere Torino, oltre a diversi partner del territorio: Botalla Formaggi, BTREES, Città Studi Biella, De Mori, Famiglia Ramella, Menabrea, Lauretana, NaturalBoom, NumberOne, Robinson, Si.Se.Co.