Bel gesto di solidarietà a Sagliano Micca, il grazie della Domus Laetitiae

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un Gesto di Solidarietà che fa la Differenza: donatore della Domus Laetitiae di Sagliano Micca sostiene percorsi rivolti a bambini/e, ragazzi/e e persone con disabilità Oggi, con immensa gratitudine, vogliamo rendere omaggio a uno straordinario affezionato donatore che ha reso possibile la realizzazione di percorsi rivolti a minori e adulti con e senza disabilità, il nostro amico Ugo Mosca. La sua donazione non rappresenta solo un aiuto materiale, ma è un vero e proprio investimento nel futuro. I percorsi che ha reso possibili permetteranno a tante persone di sviluppare le competenze emotive e sociali necessarie per affrontare le sfide della vita, migliorare il loro benessere psicologico e costruire basi solide per il loro futuro. Attraverso questi interventi impareranno a riconoscere e gestire le proprie emozioni, a relazionarsi con gli altri in modo positivo e a rafforzare la propria autostima.

Grazie a questo dono inestimabile, molti di loro hanno ora accesso a un supporto che altrimenti non sarebbe stato possibile. Grazie al contributo fondamentale del nostro donatore potremo realizzare: un programma di sviluppo delle abilità sociali attraverso l’uso delle costruzioni Lego,® rivolto a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e non, che manifestano un particolare interesse per le costruzioni. Un percorso che, grazie al supporto di operatori specializzati, permetterà di migliorare le competenze sociali fondamentali, quali ad esempio la collaborazione, la negoziazione, la suddivisione del lavoro, lo scambio e la gestione del conflitto, incoraggiando la formazione di relazioni amicali; percorsi di psicoeducazione rivolti a bambini e ragazzi che manifestano disagio e difficoltà nel gestire ed esprimere le proprie emozioni o che desiderano essere accompagnati nella scoperta del proprio mondo interiore e supportati nelle scelte, nei cambiamenti e nelle sfide quotidiane che l’età dello sviluppo comporta; un laboratorio teatrale rivolto a persone con disabilità che consente di esprimere sulla scena le diverse dimensioni della vita per facilitare un intreccio più armonico tra le esigenze personali e le richieste della realtà.

Un percorso che mira a valorizzare la persona sviluppando la fiducia in se stessi, la conoscenza delle proprie capacità e i propri limiti, il controllo emotivo per avere un ruolo attivo da protagonista. un percorso di stimolazioni sensoriali rivolto a bambini con disabilità finalizzato ad ampliare le prospettive per lo sviluppo cognitivo, il rilassamento, la comunicazione. A nome di tutte le famiglie, dei bambini e dei ragazzi che beneficiano di questi percorsi, vogliamo esprimere un profondo ringraziamento. La sua generosità, su cui sappiamo di poter sempre contare, non solo migliorerà la vita di queste persone, ma avrà un impatto positivo sull'intera comunità, aiutando a creare un ambiente più sano, inclusivo e solidale”.