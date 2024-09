“Lupo e bostrico: i nuovi abitanti delle Alpi?”: alla scoperta della Valle Cervo.

"Lupo e Bostrico nuovi abitanti delle alpi?" è un evento per riscoprire gli splendidi paesaggi e le aree verdi della Valle Cervo, attraverso una passeggiata guidata tra boschi e luoghi storici, uniti dalla cultura e dall'amore per la montagna. Domenica 29 settembre, partiremo dal Santuario di San Giovanni d'Andorno per una camminata che toccherà la Chiesetta di Pediglosso, Oretto e il Sacro Monte dei Santi Eremiti, accompagnati dalla guida Enrico De Luca, di Richiamo del Bosco e Marco Albino Ferrari e Luigi Torreggiani. La passeggiata è gratuita e riservata a un massimo di 30 persone.

A seguire, alle ore 13:00, ci sarà la possibilità di pranzare insieme agli ospiti dell'evento. Nel pomeriggio, alle 15:30, approfondiremo l’incontro con i due autori di rilievo: Marco Albino Ferrari, autore tra gli altri di "La via del lupo" (Laterza) e "Assalto alle Alpi" (Einaudi), e Luigi Torreggiani, autore di "Sottocorteccia" (People). L’incontro si terrà nella Sala Cervo del Santuario sopra al ristorante.

L'evento è possibile grazie al contributo dalla Compagnia di San Paolo e si svolge in collaborazione con L'AltraMontagna, un progetto editoriale che si dedica alla riscoperta e valorizzazione delle terre alte. Ferrari, giornalista e scrittore, e Torreggiani, dottore forestale e divulgatore, sono figure chiave nel panorama della conservazione e promozione delle montagne italiane, impegnati nel raccontare storie di chi vive e lavora in questi luoghi straordinari.

Vi invitiamo a partecipare a questa giornata speciale, che unisce escursione, cultura e convivialità, e che è dedicata anche a sostenere il restauro dell’organo del Santuario di San Giovanni d'Andorno.